Broer Rafael van der Vaart gelooft klap niet

Het jongere broertje van Rafael had het totaal niet zien aankomen. Van zijn vader hoorde hij dat Rafael en Sylvie uit elkaar zouden gaan. Zo vertelt hij donderdag aan RTL Boulevard.

"Met kerst waren we thuis gezellig cadeautjes aan het doen, lekker aan het praten over dingen. En 's avonds gingen we uit eten met nog meer familieleden, alles was gewoon goed en normaal."

Over het nieuws dat de voetballer zijn vrouw tijdens oud en nieuw zou hebben geslagen zegt Fernando: "Ik weet niet wat er gebeurd is maar ik kan niet geloven dat hij heeft geslagen. Dat kan gewoon niet."

Woensdagochtend werd bekend dat presentatrice en de voetballer gaan scheiden. Het stel trouwde in 2005. Een jaar later werd hun zoon Damián geboren.