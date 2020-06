Desray leeft van chemo naar chemo

„Ik heb het best wel wat maanden voor me gehouden, maar op een gegeven moment werd het gewoon te veel”, vertelt Desray over haar diagnose aan RTL Boulevard. „Ik ga nu de maanden door van chemo naar chemo. Ik moet nog twee chemokuren doen, dus nog twee weken. Dan heb ik er al een half jaar op zitten. Ik ben aan het aftellen. Het wordt steeds zwaarder en het is erg vermoeiend.” Ze merkt dan ook steeds vaker dat simpele taken als stofzuigen nog nauwelijks te doen zijn. „Je geest wil wel, maar je lichaam niet...”

Maandag moest ze weer voor een controle naar het ziekenhuis om te te zien of de chemotherapie zijn werk doet, wat de uitslag daarvan is, is nog niet bekend. Toch was de dag niet alleen maar zwaar voor Manders. De zangeres lanceerde tevens een nieuwe versie van haar hit Never Alone. „Hopelijk krijgen jullie hier een lekker zomers gevoel bij! Ik word er in ieder geval erg blij van! Fijn om iets te kunnen doen vanuit liefde”, schreef ze bij de video.

Manders maakte begin mei via Facebook bekend dat ze borstkanker heeft. De diagnose werd al in december gesteld. „Een behoorlijk grote tumor van 5,5 cm… Het GOEDE nieuws is dat het NIET is uitgezaaid, en dat we er allemaal voor gaan dat ik beter ga worden. En dat geloof ik dan ook heilig! Deze strijd ga ik zeker winnen. Want ik geef nooit op”, liet ze toen weten.

Ze wilde haar ervaringen delen om anderen te steunen. „Samen kunnen we de verwerking beter aan. Het sterkt mij dat ik niet alleen ben in mijn gevoel. Dankzij mijn allerliefste vriend Patrick, mijn familie en vrienden kom ik er doorheen. Meer dan ooit besef ik hoe gezegend ik ben met zulke mooie lieve mensen om mij heen.”