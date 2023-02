Finale Op zoek naar Danny & Sandy trekt 687.000 kijkers

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Naar de finale van het AVROTROS-programma Op zoek naar Danny & Sandy hebben vrijdagavond zo’n 687.000 mensen gekeken, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. De muzikale talentenjacht, gepresenteerd door Frits Sissing, op NPO 1 is daarmee goed voor een negende plaats in de top-25 van best bekeken programma’s van de dag.