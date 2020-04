Cupido schiet raak bij Ruben Nicolai

„Ze heet Paulien en we hebben elkaar leren kennen op een première”, aldus Nicolai. „Ik dacht dat ik als een ninja naar haar zat te gluren, en dat niemand het door had. Maar ineens draaide ze zich om en zei ze dat ik anders even naar haar toe moest komen.” Sindsdien hebben de twee het erg gezellig met elkaar.

De RTL-presentator had eerder elf jaar een relatie met Laurien, de moeder van zijn twee dochters. De twee gingen in 2013 uit elkaar.