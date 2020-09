Stalker Katy Perry krijgt contactverbod

Volgens de documenten uit de rechtszaak bleek William voor Katy Perry ’een complete vreemdeling die mijn eigendom heeft betreden, mij stalkt en mijn gezin bedreigt’. Op 8 september zou hij het terrein rond haar woning hebben betreden, terwijl Orlando Bloom en hun dochter Daisy thuis waren. Daar trof de inbreker het beveiligingsteam van de zangeres, waarop hij werd gearresteerd door de politie.

Op Twitter zou hij daarna geschreven hebben: „Beveiliging probeerde me te verhinderen mijn vrouw te zien en had een wapen en alles, maar ik liet me niet pakken zonder te vechten.”

Het contactverbod voor de stalker geldt niet alleen voor Katy Perry zelf, maar ook voor Orlando Bloom, hun dochter Daisy en Orlando’s zoon Flynn.