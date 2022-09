Olivia Wilde: ’Harry Styles spuugde niet op Chris Pine’

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Harry Styles heeft tijdens het filmfestival in Venetië niet gespuugd op acteur Chris Pine, zijn tegenspeler uit de film Don’t Worry Darling. Dat heeft de regisseur van de film, Olivia Wilde, donderdag nog maar eens benadrukt tijdens een interview in The Late Show with Stephen Colbert op de Amerikaanse televisie.