Behandeling tegen zijn ziekte leek aan te slaan: ’Henny Vrienten bleef in goede afloop geloven’

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

Henny Vrienten, boegbeeld van de Nederpop, overleed deze week op 74-jarige leeftijd. Ⓒ ANP/HH

Nog niet zo lang geleden dacht een opgewekte Henny Vrienten het te gaan redden. Dat was enkele maanden nadat hij in september, een dag voordat zijn laatste tournee met Doe Maar zou beginnen, bekend maakte dat hij ziek was. Details werden niet gedeeld, maar dat het ernstig mis was met de bassist en componist kon de goede verstaander wel opmaken uit het feit dat verkochte kaartjes niet geldig zouden blijven tot, voor hem, betere tijden, maar dat de promotor het geld zou terugstorten.