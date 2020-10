’Prins Charles beledigde Diana tegenover haar broer kort na haar dood’

De aanvaring zou een paar dagen voor de begrafenis van Diana hebben plaatsgevonden, schrijft Lacey. Zo vond Spencer bijvoorbeeld niet dat zijn neefjes William en Harry, destijds 15 en 12 jaar oud, achter de kist van hun moeder moesten lopen. „Spencer wist zeker dat Diana het een afschuwelijk idee had gevonden dat haar kinderen zo’n zware beproeving zouden moeten doorstaan”, is te lezen in Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult.

Lacey, ook adviseur van de Netflix-serie The Crown, schrijft niet wat Charles precies zei tijdens een telefoongesprek maar het viel niet in goede aarde. Spencer „gooide de hoorn woest op de haak” nadat de prins een „heel beledigende opmerking” over Diana maakte.

Charles Spencer bleek een punt te hebben. Harry zei zo’n twintig jaar na de dood van zijn moeder dat hij het inderdaad erg zwaar vond. „Mijn moeder was net dood en toen moest ik heel lang achter haar kist lopen, omringd door duizenden mensen die naar me keken en miljoenen meer op televisie”, zei hij destijds. „Ik vind niet dat je zoiets van een kind moet vragen, onder welke omstandigheden dan ook. Ik denk niet dat het tegenwoordig nog zou gebeuren.”