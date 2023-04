Premium Het beste van De Telegraaf

’Shakira verkast naar Miami voor nieuwe liefde’

Stelde Shakira (46) eerder nog dat ze Barcelona inruilt voor Miami om samen met haar kroost een nieuwe start te maken na haar pijnlijke scheiding met ex profvoetballer Gerard Piqué (36), wordt er nu gefluisterd dat er een andere reden is. De Colombiaanse zangeres zou namelijk naar de andere kant van de oceaan zijn vertrokken voor de liefde. Naar verluidt is er een nieuwe man in haar leven...