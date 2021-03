’Queen wil diversiteitsmedewerker aanstellen’

De plannen voor een diversiteitsmedewerker zijn get gevolg van het veelbesproken interview van prins Harry en zijn vrouw Meghan bij Oprah Winfrey. In het gesprek vertelde het koppel onder meer dat het koningshuis zorgen had geuit over de huidskleur van haar toen nog ongeboren baby Archie.

Hoewel prins William ontkent dat zijn familie racistisch is, liet koningin Elizabeth weten de aantijgingen van racisme serieus te nemen. „De hele familie is bedroefd om te vernemen hoe uitdagend de afgelopen jaren zijn geweest voor Harry en Meghan. De onderwerpen die zijn aangekaart, in het bijzonder die van racisme, zijn zorgwekkend. Hoewel de herinneringen zullen verschillen, worden deze zaken zeer ernstig genomen en zullen bij de familie persoonlijk worden geadresseerd.”