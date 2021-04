Patrick Martens had moeite met homorol: ontslag bij GTST

„Ik ben gewoon ontslagen, eruit geschreven”, vertelt Patrick aan William Rutten in de Shownieuws-serie Op de gevoelige plaat over zijn plotselinge exit bij GTST. „Ze wilden uiteindelijk dat het personage dat ik speelde een homoseksuele jongen zou worden. Ik zat nog echt in de kast en ik zei: ’Dat wil ik gewoon niet, dat durf ik niet en dat kan ik niet. Dat komt veel te dichtbij’. Ik woonde in Rijsbergen, in Brabant. Niemand ziet dat verschil en dan ben ik ’de homo’, dat kan ik niet.”

Na een aantal gesprekken met de schrijvers viel het doek. „Dat was wel een heel pijnlijk en moeilijk moment. Ook omdat ik alles in Rijsbergen heb opgegeven om uiteindelijk mijn droom na te jagen en die was ik aan het leven. En dit punt – wat een gevoelig punt was voor mij – was de kink in de kabel. Daardoor ben ik eigenlijk mijn droombaan verloren. Dat was wel een moeilijk moment.”