Breaking Bad-acteur Mike Batayeh (52) overleden

De familie van Batayeh meldt aan TMZ dat de acteur op 1 juni is overleden in zijn huis in Michigan. Volgens zijn zus Diane is zijn dood plotseling, omdat hij nooit eerder hartproblemen had. „Hij zal enorm worden gemist door degenen die van hem hielden”, laat zijn familie in een statement weten.

In Breaking Bad speelde Batayeh de rol van Dennis Markowski, de manager van de beruchte wasserette die als dekmantel diende voor een drugslab. Hij was in drie afleveringen te zien.