John Travolta staat stil bij verjaardag overleden zoon

„Fijne verjaardag Jetty, we houden van je”, schrijft Travolta bij een foto waarop hij zijn zoon knuffelt. Zijn vrouw deelt een foto waarop de jongen zijn armen om haar heen heeft. „Gefeliciteerd onze allerliefste Jetty”, laat zij weten. Ook dochter Ella, die acht jaar was toen Jett overleed, deelde een post over haar broer.

Jett Travolta stierf begin 2009 tijdens een vakantie op de Bahama’s. De zestienjarige kwam met zijn hoofd op het bad terecht toen hij viel tijdens een toeval. De tiener leed aan epilepsie en autisme. Travolta en Preston hebben de dood van hun zoon niet vaak in de media besproken, maar staan elk jaar wel stil bij zijn verjaardag op sociale media.

Eerder deze maand deelde Preston een oude familiefoto waarmee ze aandacht wilde schenken aan World Autism Awareness Day. „Ik heb een speciaal plekje in mijn hart voor mensen met autisme en andere beperkingen”, liet ze weten. „Mijn zoon Jetty was een van de leukste, geweldigste zielen die je ooit zal tegenkomen. Liefs aan iedereen met autisme over de hele wereld.”