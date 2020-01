Kijkers The voice of Holland verbaasd: Waar zijn Anouk en Ali B?

Coaches Anouk en Ali B maken tijdelijk plaats voor Marco Borsato en Miss Montreal. Ⓒ RTL

Fans van Anouk en Ali B komen vrijdagavond tijdens het bekijken van een nieuwe aflevering van The voice of Holland van een koude kermis thuis. De twee coaches zijn namelijk in geen velden of wegen te bekennen. Twitter is in rep en roer. Wat is er aan de hand?