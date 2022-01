Nicolas Cage over schietincident Baldwin: ’Je moet weten hoe je een pistool gebruikt’

„Ik wil de cast nergens de schuld van geven”, zei Cage. „Maar als acteur moet je elk aspect van je rol kennen. Je moet weten hoe je paardrijdt, je moet weten hoe je moet vechten als je vechtscènes gaat doen. Je moet weten hoe je moet motorrijden. Je moet weten hoe je een versnellingspook gebruikt en in sportwagens rijdt. En je moet weten hoe je een pistool moet gebruiken.” Volgens Cage hoort dat bij de functie van acteur. „En dat is alles wat ik er over ga zeggen”, besloot hij.

Eerder sprak George Clooney zich ook al uit over de grote verantwoordelijkheid die acteurs op de set hebben als ze een wapen moeten hanteren. Enkele weken na het incident, waarbij acteur Alec Baldwin onbedoeld een kogel afvuurde waardoor een cameravrouw om het leven kwam, zei hij dat acteurs zelf zouden moeten controleren of het wapen geladen is voordat ze het gebruiken.

Het onderzoek naar het schietincident op de filmset van Rust is nog altijd in volle gang.