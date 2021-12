’R. Kelly aangeklaagd door man voor verpesten huwelijk’

Een man genaamd Kenny Bryant beweerde in 2012 dat de zanger een affaire had met zijn ex-vrouw, Asia Childress. Volgens Rap Radar Online zouden de twee hun romance in oktober van dat jaar opnieuw hebben aangewakkerd nadat hij een concert in de buurt van hun huis had gegeven. De juridische documenten wijzen uit dat de affaire vijf jaar zou hebben geduurd. Ook beweert Bryant dat Kelly zijn voormalige echtgenote chlamydia heeft bezorgd.

Bryant klaagt de zanger niet alleen aan ’hem van zijn echtgenote te hebben beroofd’, hij wil ook financiële compensatie voor de emotionele en psychologische pijn die hij zou hebben geleden door hun tumultueuze scheiding. De lopende rechtszaak die door Bryant is aangespannen, wordt eindelijk voor de rechtbank gebracht nadat deze oorspronkelijk was onderbroken tijdens Kelly’s proces voor sekshandel.

Meerdere zaken

Naast zijn zaak met Bryant, wordt Kelly ook beschuldigd van het bezitten van kinderpornografie, waarvoor hij in augustus 2022 voor de rechter moet komen. De officiële veroordeling van Kelly voor het uitvoeren van sekshandel vindt plaats in mei 2022, waar hij tien jaar tot levenslang voor kan krijgen.