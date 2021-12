Boer zoekt Vrouw pas eind februari op tv

De serie is op 15 mei ten einde. In Boer zoekt Vrouw koppelt Yvon Jaspers boeren aan nieuwe partners. Dit seizoen kent de oudste deelnemer in de geschiedenis van het programma. Het gaat om de 69-jarige paardenhouder Hans uit Noord-Brabant.

De aftrap van het programma vond in augustus plaats; toen werden de nieuwe kandidaten aan de kijkers voorgesteld. Het was ruim anderhalf jaar geleden dat Boer zoekt Vrouw te zien was. Door de coronapandemie konden er een tijdlang geen nieuwe items worden gedraaid. Voor het nieuwe seizoen van Boer zoekt Vrouw hadden 466 boeren zich aangemeld.