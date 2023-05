Harry en Meghan eisen foto’s van achtervolging in New York

„Wij eisen hierbij dat fotobureau Backgrid ons onmiddellijk alle foto’s en video’s overhandigt die door de fotografen gemaakt zijn in de uren nadat het echtpaar het evenement verliet”, luidt de eis van de Britse prins en zijn Amerikaanse vrouw. Meghan mocht dinsdag in New York bij een awardshow een prijs in ontvangst nemen. Na afloop werden zij naar eigen zeggen twee uur lang door New York achtervolgd. Volgens de taxichauffeur die het echtpaar een deel van de reis rondreed, was die term een beetje overdreven.

Het fotobureau legt de eis naast zich neer en wijst op het feit dat het in Amerika anders werkt dan misschien in het Verenigd Koninkrijk het geval is. „Derden kunnen niet zomaar iemand anders eigendom opeisen, zoals koningen dat misschien kunnen. Misschien moet u met uw cliënten praten en hen adviseren dat de Engelse regels van het koninklijk voorrecht om van de burgers te eisen dat zij hun eigendom aan de Kroon overdragen, lang geleden door dit land zijn verworpen. Wij staan achter onze founding fathers.”

Volgens het fotobureau waren er vier fotografen aan het werk. Drie van hen zaten in een auto en eentje reed op de fiets. Er was volgens Backgrid „geen intentie om stress of schade toe te brengen”, aangezien de fotografen alleen een camera tot hun beschikking hadden.