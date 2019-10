Jesse Klaver geblesseerd na potje voetbal

Zelf ziet de 33-jarige Groenlinks-fractievoorzitter er de lol wel van in. „Ben je net veilig terug uit Ethiopië, blijkt een potje zaalvoetbal in de sporthal van het Laakkwartier toch te veel 😅”, schrijft Jesse bij een foto van zichzelf met ontblote benen. „En dus een enkelblessure. Nu, op doktersadvies: rust! 🤒.”

Vorige week kwam Jesse tijdens een werkbezoek in Ethiopië in een dreigende situatie terecht en werd hij door de lokale autoriteiten in veiligheid gebracht. In de buurt van het hotel waar Jesse en collega Bram van Ojik ontstonden protesten van de plaatselijke bevolking, die onder meer wegblokkades opwierp. „In het gebied waar zij waren braken onlusten uit. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft consulaire bijstand verleend om te zorgen dat zij door de Ethiopische autoriteiten naar veiliger gebied zijn gebracht”, bevestigde de woordvoerder van Klaver.