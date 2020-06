Roxeanne Hazes kampte jarenlang met faalangst en onzekerheid

„Ik heb altijd last gehad van faalangst en onzekerheden”, schrijft Roxeanne in haar Instagram Stories. „Als ik nu terugkijk naar oude foto’s denk ik: you rock, sis! Ik experimenteerde veel door mijn haar constant te verven. Mensen vonden dat toen heel stoer, maar in werkelijkheid deed ik het om mijn onzekerheden te maskeren.”

De zangeres is vaker openhartig over haar eigen onzekerheden. Ook pleit Roxeanne voor meer body positivity. Zo stond ze vorig jaar in ondergoed op het podium om anderen te inspireren om van zichzelf te houden.