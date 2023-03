Janke Dekker over affaire Tom Egbers: ’Ook jonge vrouw stuurde berichten aan mijn man’

In de verklaring die Dekker via haar advocaat Richard Korver heeft verstuurd, gaat zij verder niet in op het waarom van haar aftreden. Dat zegt ze op een later moment deze week te zullen doen. Wel gaat ze uitgebreid in op het artikel dat de Volkskrant vrijdag publiceerde over grensoverschrijdend gedrag op de redactie van NOS Sport. In dat artikel kwam haar echtgenoot Tom Egbers naar voren als iemand die zich daar schuldig aan had gemaakt. In het verhaal kwam Dekker ook ter sprake en was te lezen dat zij niet had willen reageren op het artikel. Dat is volgens Dekker „onvolledig en daardoor niet juist.”

„Ik heb getracht om met de Volkskrant in gesprek te gaan, hiertoe is door mijn advocaat een afspraak gemaakt”, schrijft Dekker. „Het oneigenlijke argument waarmee zij deze afspraak met mijn advocaat annuleerden heeft mij mede doen besluiten om hun vragen die ze op vrijdag per mail hadden gestuurd niet te beantwoorden.”

Dekker stelt daarna dat de dochter van haar, en Egbers, die tien jaar bij NOS Sport zou hebben gewerkt, wel een uitgebreide brief aan de Volkskrant heeft gestuurd. „Alles wat in die brief stond is uit het artikel van de Volkskrant gehouden. Hiermee is wezenlijke informatie bewust uit het artikel gehouden.”

’Off the record’

In een reactie op het commentaar van Dekker stelt Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant, „nog steeds heel graag” met Dekker te willen spreken. „Maar alles waar zij op wijst, daar kunnen we niet zo veel mee”, geeft hij zondagavond in Humberto aan. Volgens de hoofdredacteur ontstond een „hele onduidelijke situatie” toen Dekkers advocaat Richard Korver alleen off the record met de krant wilde praten en niet duidelijk maakte namens wie hij sprak.

Dat een brief van de dochter van Dekker en Egbers niet is meegenomen in de berichtgeving van de Volkskrant, klopt volgens Klok. „Zij had een dubbelrol.” Die rol maakte het volgens hem lastig de brief te duiden. „We hebben het vooral tot de werksituatie willen beperken. We hoeven niet over de dochter te schrijven en hebben haar hier ook niet in willen betrekken.”

’Niet goed’

Verder schrijft Dekker in haar statement dat ze zich hard wil maken voor haar gezin en voor haar man. „Mijn man en ons gezin raakt dit allemaal zeer, zowel mentaal als fysiek. Ik vind het heel erg dat wij de wond die wij vijftien jaar geleden als gezin hebben weten te helen nu, door een publiekelijk volkomen onjuiste verslaglegging, opengereten zien.”

Volgens Dekker gaat het door al het nieuws rond Egbers momenteel niet goed met hem. „Ik houd dit statement, mede gezien het feit dat het met de gezondheid van mijn man door deze onjuiste berichtgeving en met name de gevolgen daarvan niet goed gaat, inhoudelijk verder kort”, aldus Dekker. Over die inhoud zegt ze: „Er was sprake van een affaire in een periode dat het niet goed ging met Tom. Dat was een wederkerige relatie waarbij ook de jonge vrouw initiatieven nam en bijvoorbeeld een grote hoeveelheid berichten aan mijn man verstuurde.”

Dekker beweert dat de vrouw maar niet accepteerde dat het uitging. „De sms’jes bleven komen”, zegt ze over de affaire die door Egbers daarvoor al zou zijn beëindigd. Volgens Dekker voelde zij zich daarna „zo onveilig na aanhoudende sms’jes van de vrouw”, dat de politie werd ingeschakeld en er een jaar lang camerabewaking in huis wordt geplaatst, schrijft het AD.

Egbers zal voorlopig niet te zien zijn als presentator van Studio Sport Eredivisie. In een e-mail, die in handen is van de Volkskrant, spreekt de presentator van „pas op de plaats” maken. Hij schrijft niet op de redactie te zullen verschijnen, vooral omdat zijn aanwezigheid er de rust kan verstoren. Ook biedt hij aan in gesprek te gaan met collega’s die zich door zijn toedoen onveilig hebben gevoeld. Gert van ’t Hof verving Egbers zondag bij Studio Sport Eredivisie.