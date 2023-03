Janke Dekker treedt af als voorzitter Mores na ophef rond haar man Tom Egbers

In de verklaring die Dekker via haar advocaat Richard Korver heeft verstuurd, gaat zij verder niet in op het waarom van haar aftreden. Dat zegt ze op een later moment deze week te zullen doen. Wel gaat ze uitgebreid in op het artikel dat de Volkskrant vrijdag publiceerde over grensoverschrijdend gedrag op de redactie van NOS Sport. In dat artikel kwam haar echtgenoot Tom Egbers naar voren als iemand die zich daar schuldig aan had gemaakt. Volgens Dekker bevat het artikel „een aantal onjuistheden” die zij graag recht wil zetten.

Niet goed

Met Egbers gezondheid zou het momenteel niet goed gaan. „Ik houd dit statement, mede gezien het feit dat het met de gezondheid van mijn man door deze onjuiste berichtgeving en met name de gevolgen daarvan niet goed gaat, inhoudelijk verder kort”, aldus Dekker.

Over de inhoud zegt ze: „Er was sprake van een affaire in een periode dat het niet goed ging met Tom. Dat was een wederkerige relatie waarbij ook de jonge vrouw initiatieven nam en bijvoorbeeld een grote hoeveelheid berichten aan mijn man verstuurde.”

Dat Dekker nu aftreedt lag in de lijn der verwachting. Bestuursleden van Mores zouden direct aftreden wanneer er meldingen binnenkomen die over zichzelf of familieleden gaan. Dat zei Dekker begin dit jaar in het Radio 1-programma Mischa!. Het gesprek ging onder meer over het aangekondigde onderzoek naar wangedrag bij NOS Sport.

Tom Egbers stopt tijdelijk

Vrijdag werd via de Volkskrant bekend dat Tom Egbers zich daar schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend en intimiderend gedrag. Zo zou hij bijvoorbeeld een vrouwelijke collega hebben gepest met wie hij een affaire zou hebben gehad.

De presentator heeft zijn werkzaamheden als presentator bij NOS Sport tijdelijk neergelegd, meldt de Volkskrant zaterdag. Onduidelijk is hoelang zijn afwezigheid zal duren.