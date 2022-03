Premium Het beste van De Telegraaf

Theaterrecensie ’OustFaust’ is afscheid met nogal dwingende levenslessen

Door Esther Kleuver Kopieer naar clipboard

Romana Vrede als Faust, met op de achtergrond Strauss (Joris Smit). Ⓒ Salih Kilic

Wat zegt het over Theu Boermans, dat hij als huisregisseur afscheid neemt van Het Nationale Theater (HNT) met een stuk waarin een mens, op zoek naar de zin van ons bestaan, verscheurd raakt tussen hart en verstand? De 72-jarige regisseur van onder meer Soldaat van Oranje heeft een imposante carrière achter de rug. Zo richtte hij in 1988 het legendarische De Trust op en was hij tussen 2011 en 2017 artistiek directeur van het Nationale Toneel (nu HNT). Maar hoewel Boermans zeker nog niet van plan is om achter de geraniums te verdwijnen, lijkt het toch alsof er meer gewicht aan deze voorstelling hangt.