Deze hulp zocht Monique in maand van breuk met André Hazes

Monique noemt zichzelf een ’oliebol etende’ en vond dat reden om professionele hulp in te schakelen. Dat deed ze vorig jaar november, precies de maand die begon met de pijnlijke breuk tussen haar en André en diens affaire met Bridget Maasland. „Ik wilde heel graag een paar kilo afvallen, maar wat ik nog belangrijker vond: ik wilde wat lekkerder in mijn vel zitten. Zowel lichamelijk als geestelijk.”

Haar oplossing? Een dieetmethode. „Een paar dagen later had ik een intake en vanaf het eerste moment voel ik me goed bij deze methode. Ik ga regelmatig naar mijn coach en dat geeft een stok achter de deur. (...) De gewenste kilo’s gingen er snel af, maar het is een lifestyle geworden. Het lukt me nu om op mijn gewenste gewicht te blijven én… ik voel me energiek en fit. Vooral in deze onrustige tijd waarin iedereen gezond probeert te blijven merk ik hoe fijn dit voelt.”

Veel volgers weten precies hoe dat voelt, die extra kilo’s tijdens de coronacrisis en reageren dan ook enthousiast. Maar niet iedereen is gediend van de post met weliswaar een persoonlijk tintje, maar ook overduidelijke promotie. Fans laten weten dat ze het jammer vinden dat Monique zoveel reclame maakt. Een van hen noemt het zelfs een ’sneaky manier’. „Maar goed, iedereen wil wat verdienen, toch.”

Volgens Monique maakt ze niet ’overal’ reclame voor. „Alleen de producten waar ik zelf achter sta en nog leuker, andere mensen, door mijn grote bereik, kennis mee kan laten maken zodat zij er ook blij van kunnen worden. Het is ook een groot gedeelte gunnen en dat voelt voor mij goed.”