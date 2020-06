Ex Liz Hurley en miljonair Steve Bing (55) overleden

Bing, de telg van een rijke vastgoedfamilie, heeft zíjn leven gewijd aan het ontwikkelen van films. Zo werkte hij bijvoorbeeld aan Polar Express, Kangaroo Jack en Shine A Light. Hij zou een vermogen hebben van 590 miljoen dollar.

Steve Bing was de vader van Liz Huryley’s zoon Damian (18), die bij zijn moeder woonde. Volgens rechtbankdocumenten zou deze zijn vader nog nooit ontmoet hebben. De zakenman en het model ontmoetten elkaar in 2000, toen zij net uit een 13-jarige relatie met Hugh Grant kwam, die later de peetvader van hun zoon Damian werd. Met Bing was zij nog geen jaar samen. In maart 2001 gingen ze al kort uit elkaar, om naar verluidt daarna weer samen te komen. Dat jaar zouden ze nog als koppel bij Elton John zijn geweest bij zijn vakantiehuis in Nice.

Elizabeth Hurley en Steve Bing als koppel in 2001 Ⓒ Getty Images

Pas na hun scheiding kondigde Liz aan dat Bing vader zou woren van hun zoon. Die reageerde daarop dat ze geen exlusieve relatie hadden gehad en dat het haar keus was een ’alleenstaande moeder’ te worden. Een latere DNA-test wees uit dat hij wel degelijk de vader van Damian was.

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl.