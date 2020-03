Özcan Akyol stopt met knippen van BN’ers

„Helaas, maar het is niet anders: we staken de opnames van De geknipte gast tijdelijk. Uiteraard in verband met de hygiëne”, laat Eus weten.

Het programma wordt sinds 4 februari uitgezonden op NPO 2. De reeks bestaat uit vijftien afleveringen van 15 minuten. Eus heeft nog drie afleveringen klaarliggen, waaronder eentje met minister Hugo de Jonge voor deze week.