Peiling: Canadezen willen niet betalen voor Harry en Meghan

Van de ondervraagden weigert 73 procent op te draaien voor de kosten die gemoeid zijn met de komst van het paar, dat een stapje terug wil doen binnen de Britse koninklijke familie. De beveiliging moeten de hertog en hertogin van Sussex zelf betalen, vinden ze. Slechts 5 procent is van mening dat de Canadese belastingbetaler moet opdragen voor de volledige rekening.

Volgens berekeningen zou de bescherming van het paar de Canadese burger per jaar miljoenen aan extra belastinggeld gaan kosten. Omdat Canada koningin Elizabeth officieel als staatshoofd heeft, worden de twee waarschijnlijk door de staat beveiligd.

Premier Justin Trudeau liet onlangs al weten dat er nog veel besproken moet worden voor ze zich definitief in Canada kunnen vestigen. Ook wierp hij toen de vraag op of de bevolking mee moet gaan betalen. „Ik denk dat de meeste Canadezen een voorstander zijn van de komst van de royals, maar hoe dat eruit gaat zien en welke kosten daarmee gemoeid zijn, is nog onduidelijk.”