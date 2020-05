Presentatoren Songfestival dragen creaties van Nederlandse ontwerpers

Diek Pothoven, verantwoordelijk voor de styling van het evenement, koos bewust voor ontwerpen van eigen bodem. „We zijn op zoek gegaan naar een stijl die ligt tussen ingetogen, maar toch sprankelend om de huidige situatie op een gepaste manier te benaderen”, zegt hij. „En tegelijkertijd Europa ook dat beetje Songfestival te geven waar het naar snakt.”

Edsilia Rombley en Chantal Janzen dragen tijdens de twee uur durende show designs van David Laport. De 34-jarige ontwerper heeft gekozen voor „smaakvolle en indrukwekkende ontwerpen.” Eerder werden zijn creaties al gedragen door sterren als Rihanna, Solange en Sia.

Presentator Jan Smit krijgt een op maat gemaakt pak dat door Francisco van Benthum van het label Hacked by_ is aangepast. „We hebben de outfit van Jan Smit als het ware ’gehackt’ door er letterlijk een nieuwe ontwerplaag overheen te leggen in de vorm van geplaatste applicaties en borduursels”, legt de ontwerper uit. Online-host Nikkie de Jager zal zich zaterdag hullen in een ontwerp van het ontwerperstrio Maison the Faux.