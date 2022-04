Frans Duijts heeft nog ’paar dagen’ nodig om te herstellen: ’Gaat de goede kant op’

„Snakken naar de adem, pijn in je rug van de longen en pijn in je borst van het hoesten”, zo somde de zanger donderdag op in RTL Boulevard. „Het gaat nu langzamerhand de goede kant op.”

Helemaal hersteld is Duijts nog niet. „Het zal nog wel een paar dagen nodig hebben voordat ik helemaal weer m’n adem heb en zo, maar rustig aan, een beetje bijkomen en dan komt het weer goed.”

De zanger werd zaterdag een nacht opgenomen in het ziekenhuis, nadat hij last van luchtwegproblemen kreeg. Duijts legde in een Instagrampost uit dat het om een griep gaat ’die ervoor zorgt dat je luchtwegen en longen verkrampen als het ware’.