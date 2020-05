Uniek: Meghan deelt video van Archie

Op het filmpje is te zien hoe Meghan haar zoontje een verhaaltje voorleest. Wanneer het verhaaltje uit is, is prins Harry op de achtergrond te horen. Hij juicht zijn zoontje toe. „The End. Bravooooo.”

„Zo schattig!”, staat er bij het filmpje. „Gefeliciteerd Archie.” De beelden werden gedeeld op het Instagramaccount van hun nieuwe stichting Archewell. Naast het filmpje zijn er ook nog wat foto’s van de kleine Archie te bewonderen.

Het voorleesmomentje is niet helemaal een spontaan gezinsmomentje. Het blijkt dat Meghan meedoet aan een actie voor Save the Children UK. Zij delen het filmpje om fondsen te werven en bedanken Meghan dan ook hartelijk voor haar deelname.