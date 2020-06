Record voor Ariana Grande: vierde keer direct op nummer 1

Ariana Grande Ⓒ Getty Images

Het is Ariana Grande opnieuw gelukt om met een nieuwe single meteen de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100 te veroveren. Deze week voert de zangeres - samen met Lady Gaga - de lijst aan met haar nieuwe track Rain On Me. De zangeres pakte zo in totaal al vier keer direct de koppositie in de lijst met een gloednieuw nummer, een record.