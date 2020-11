CORRIE VAN GORP laat vrienden nog één keer LACHEN

Wie ANDRÉ VAN DUIN (73) ziet lachen en JOKE BRUIJS (68) en SERGE-HENRI VALCKE (74) zelfs ziet schateren met TINE, de weduwe van HANS BOSKAMP, denkt eerder aan beelden van een feestelijke première dan aan een uitvaart Ⓒ Ferry de Kok

Vrolijk en stijlvol was dit weekend in Rotterdam het afscheid van CORRIE VAN GORP. De revuester stond in het Oude Luxor, waar zij met ANDRÉ VAN DUIN triomfen vierde, in haar witte kist voor het laatst op het toneel. Voor het laatst klonk daar ook applaus, van het kleine gezelschap genodigden dat nog nauwelijks kon geloven dat zij er zo onverwacht, zo ineens, niet meer is…