'Relatie Pete Davidson en Phoebe Dynevor voorbij'

Davidson en Dynevor begonnen in februari met daten en waren meteen stapelverliefd op elkaar. Maar ze konden elkaar niet veel zien, vertelt een bron. Dynevor zat in Engeland voor de draaidagen van het nieuwe seizoen van de Netflixserie Bridgerton en Davidson was naast zijn werk voor Saturday Night Live ook aan de slag gegaan bij een nieuwe film Meet Cute in de Verenigde Staten.

Ze zouden elkaar voor het laatst hebben gezien in juli. Naast de drukke agenda's hielpen de reisbeperkingen vanwege de coronapandemie ook niet mee, zegt een bron.

Davidson was in 2018 nog korte tijd verloofd met zangeres Ariana Grande. Sindsdien is hij onder meer samen geweest met de 20 jaar oudere actrice Kate Beckinsale en actrice Margaret Qualley.