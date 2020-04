Op 5 mei treden Simone Kleinsma en Roel van Velzen toch op

Aanvankelijk zouden ze op het podium op de Amstel staan met het Metropole Orkest, maar op een bijzondere manier zullen ze toch hun optreden kunnen uitvoeren. Tijdens hun optreden zullen zij de coronamaatregelen in acht nemen. Daarnaast geeft presentator Simone Weimans een overzicht van de hoogtepunten uit de 5 mei-concerten uit het verleden. De NOS zendt de bevrijdingsspecial om 20.35 uur uit op NPO 1.

Op 4 mei begint om 19.00 uur de herdenkingsbijeenkomst in een lege Nieuwe Kerk in Amsterdam, waar volgens de planning Arnon Grunberg de 4 mei-voordracht zou houden.

Rond 19.50 uur schakelen ook NPO 2 en NPO 3 bij en volgt op alle drie de publieke zenders de Nationale Herdenking vanaf de Dam in Amsterdam. Koning Willem-Alexander houdt er een toespraak en samen met koningin Máxima zal hij een krans leggen bij het Monument op de Dam. De presentatie is in handen van Jeroen Overbeek. Na de kranslegging, op NPO 2, geeft Annechien Steenhuizen vanaf een plek in Rotterdam een korte impressie van het verloop van de dodenherdenking daar.