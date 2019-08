Sylvie Meis op zoek naar nieuwe buren

Sylvie beschikt over twee woningen, naast elkaar in een complex in de Duitse stad. Het appartement dat ze verhuurt is vanaf 1 oktober beschikbaar. Het is 155 vierkante meter groot en kost 4830 per maand. Maar daar krijg je dan wel vier kamers, twee slaapkamers, een badkamer en dakterras voor terug. Dat meldt Bild.

Sylvie gebruikt de woning nu zelf voor haar enorme garderobe. Jaren geleden was het idee dat ze er samen met haar ex Rafael van der Vaart en hun zoon Damián zou gaan wonen. Na de scheiding vertrok de blonde diva er alleen naartoe.