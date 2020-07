Dennis Schouten lonkt naar de radio

„Bij Slam! zoeken ze nog naar gezichten, dat kan interessant zijn”, zegt hij. „En bij 3fm zou ik eventueel via Powned een radioprogramma kunnen krijgen. Ik weet dat hun luisteraandeel niet superhoog is, maar dan kun je het ook niet slecht doen.”

Radio lijkt aan populariteit te winnen onder televisiegezichten. Afgelopen vrijdag maakte Tim Hofman (BnnVara) als invaller zijn debuut op 3fm. Ook Wilfred Genee koos er, ondanks een succesvolle tv-carrière, voor om vijf dagen per week radio te gaan maken.

Op Slam! verving Schouten tot afgelopen maandag Bram Krikke als sidekick in Club ondersteboven. Met Krikke zelf, die op vakantie is, maakte Schouten vorig jaar de serie Onrecht! voor Powned.

Concurrenten

Opvallend genoeg stonden Schouten en Krikke in januari nog lijnrecht tegenover elkaar op radiogebied. Schouten was namelijk campagneleider voor Veronica Inside in de strijd om de Gouden Radioring. Club ondersteboven was de andere kanshebber.

Schouten: „Dat is eigenlijk wel grappig, dat ik nu te horen ben in het programma dat ik samen met Wilfred Genee van een Radioring heb beroofd.”

In een groot interview in De Telegraaf gaat Schouten donderdag dieper in op zijn haat-liefdeverhouding met de mediawereld.