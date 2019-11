Aan deze modetrends heeft Victoria Beckham een hekel

Hoewel flink wat trends uit de jaren negentig ook het huidige modebeeld beheersen, is Victoria Beckham absoluut geen fan van bepaalde kleding die zij zelf destijds ook droeg. Wanneer de ontwerpster in de The Ellen Degeneres Show gevraagd wordt met welke modetrends ze niets heeft, hoeft Vic dan ook niet lang na te denken.

„Crop tops. Het valt me op dat heel veel mensen crop tops dragen. En een ander ding, wanneer mensen hun jas te laag dragen en de jas dus gewoon o hun armen rust. Weet je wat ik bedoel? Ze willen er dan uit zien alsof ze hun best niet doen”, legt Victoria uit.

Beckham werd in 2018 nog uitgeroepen tot Fashion Icon, maar anno 2019 gaat het de voormalige zangeres een stuk minder goed voor de wind. Haar modebedrijf verkeert in zwaar weer en ze had het afgelopen jaar dan ook een verlies van bijna vijftien miljoen euro. Zelf zwijgt ze vooralsnog over dit verlies, maar hoogste baas Ralph Toledano liet wel van zich horen: „We hebben jaren winst gemaakt, nu gaat het even wat minder. Maar ik weet zeker, met Victoria die op de achtergrond aan de touwtjes trekt, dat we binnenkort weer zwarte cijfers kunnen schrijven.”

