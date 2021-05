Gordon onder het mes voor maagverkleining

Dat vertelt de zanger en presentator in De Cooke & Verhulst Show. „Ik kamp sinds een jaar of veertien met diabetes type 2”, aldus Gordon. „Dat is gewoon op en af, ik krijg het niet onder controle. Het schommelt echt heftig heen en weer.” Een gastric bypass is zeer geschikt voor mensen met diabetes.

Gordon laat de operatie in België uitvoeren. „In Nederland kom je niet in aanmerking als je BMI onder 35 zit. In België wordt dat wel gedaan”, legt hij uit.