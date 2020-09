Selena Gomez: ’Al mijn exen denken dat ik gek ben’

„Ik breng dat uit, maar dat meen ik dan eigenlijk helemaal niet. Want mannen zijn een hoop werk”, vertrouwt de zangeres de Nederlandse makeupvlogger toe. Nikkie, die sinds vorig jaar verloofd is, beaamt dat meteen maar haast zich erachteraan te zeggen: „Niet aan Dylan vertellen dat ik dat heb gezegd heb.” Selena stelt haar gerust: „Maak je niet druk, al mijn exen denken dat ik gek ben.”

De twee hebben het uiteraard over make-up, waarbij Selena vertelt dat ze zo dol is op haar huidige visagist, dat ze denkt dat hij uiteindelijk haar make-up zal verzorgen op haar bruiloft. „Niet dat dat ooit gaat gebeuren”, grapt de zangeres, die stelt dat het niet makkelijk is een man te vinden tijdens de verplichte coronaquarantaine. Kijkers moeten daar echter geen gekke ideeën door krijgen, waarschuwt Selena. „Nee, dit is geen uitnodiging om je aan te melden.”