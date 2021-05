Naomi Campbell (50) ’plotseling’ moeder geworden

Op het kiekje is te zien dat een hand, die vermoedelijk van Naomi is, de voetjes van de baby vasthouden. „Een heel mooi wondertje heeft mij gekozen als moeder”, schrijft het mode-icoon onder de foto. „Ik voel me zo vereerd om dit kleine mensje in mijn leven te hebben. Er zijn geen woorden die de levenslange band kunnen omschrijven die ik nu met jou heb, mijn engeltje. Er is geen grotere liefde.” Het lijkt erop dat de pasgeborene een meisje is door het jurkje dat ze draagt.

Naomi geeft geen uitsluitsel hoe het kan dat ze plotseling moeder is geworden, maar omdat zij op recente foto’s niet zichtbaar zwanger is geweest, bestaat er het vermoeden dat het kindje is geadopteerd of via een draagmoeder ter wereld is gekomen.