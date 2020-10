Prins William van streek: hij snapt politici niet

William vindt het gek dat politici zo weinig doen aan klimaatverandering. Zij zijn immers in de positie om iets te kunnen veranderen, stelt de prins. „Daarom begrijp ik niet waarom degenen die de teugels in handen hebben, niets doen. Ik denk dat dat is wat me echt van streek maakt en waar ik ’s nachts van wakker lig.”

William, die eerder deze maand de Earthshot Prize lanceerde voor oplossingen voor de klimaatcrisis, zegt dat we moeten stoppen met het praten over het probleem en in plaats daarvan „in actie moeten komen tegen klimaatverandering.”

Wel weet de prins nu dat hij dingen beter optimistisch kan benaderen in plaats van aanwijzen wat niet goed gaat. „Toen ik opgroeide, had ik het gevoel dat het benadrukken van het negatieve de manier was om vooruit te gaan en mensen te dwingen dingen te doen. Ik zei: ’Luister, dit zijn echt slechte dingen en die moet je veranderen’. Maar dat werkt niet.”

Er moet volgens William beter worden geluisterd, vooral naar jonge klimaatactivisten als Greta Thunberg. „Als jongere generaties samen strijden voor hun toekomst, dan denk ik dat de politici en de politieke wil aanwezig moeten zijn om te luisteren en te handelen.”