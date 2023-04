Klachten tegen acteur Armie Hammer ter beoordeling bij rechter

„Ik kan bevestigen dat de politie van Los Angeles een zaak heeft overhandigd aan de officier van justitie van Los Angeles”, zegt een woordvoerder tegen CNN. „De zaak wordt op dit moment beoordeeld.”

De beschuldigingen over Hammer kwamen in 2021 naar buiten, nadat een vrouw had beweerd door hem verkracht te zijn in 2017. Meerdere vrouwen gaven daarna aan dat hij ze dwong tot seksuele handelingen, gewelddadig was en berichten stuurde waarin hij zich openbaarde als kannibaal. Hammer heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

’Extreme levensstijl’

„Alles was vooraf besproken. Ik heb nooit iemand onverwachts iets opgedrongen”, zei hij in een eerder interview met Air Mail. Wel gaf hij toe een „erg intense en extreme levensstijl” te hebben gehad. „Ik pikte die vrouwen op, trok ze in de wervelstorm van reizen en seks en drugs en grote emoties die alle kanten opvlogen, en zodra ik er weer klaar mee was liet ik ze vallen en ging ik door naar de volgende vrouw.”

In het gesprek met schrijver James Kirchick zei Hammer dat deze levensstijl te maken heeft met misbruik waar hij zelf het slachtoffer van was op zijn dertiende, en dat hij mede dankzij een afkickkliniek inmiddels op een betere plek is. „Ik ben een gezonder, gelukkiger en evenwichtiger mens. Ik kan er nu voor mijn kinderen zijn zoals nooit tevoren. Ik ben erg dankbaar voor mijn leven en mijn herstel.”