Simone volledig genezen van geïrriteerde stembanden!

Onzeker was toen nog of de première van deze musicalklassieker op zondag wel zijn doorgang kon vinden. Na behandeling van een KNO-arts gaf MediaLane, het productiehuis van IRIS VAN DEN ENDE (30) vijf uur voor aanvang groen licht en verscheen Simone die middag in volle glorie en goed bij stem op het podium van Rotterdamse Nieuwe Luxor Theater. Na het slotapplaus verscheen Simone tot ieders verrassing ook nog op het premièrefeest maar nam de felicitaties en complimenten wel fluisterend in ontvangst om haar stem te sparen.

Twee dagen heeft ze nu kunnen uitzieken en woensdagmiddag laat ELINE REIJMER, Hoofd Communicatie & PR van MediaLane aan PRIVÉ weten, dat Simone volledig is genezen en vanavond wederom in het Nieuwe Luxor Theater, in de huid kan kruipen van koppelaarster Dolly!