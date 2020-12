Camilla: ’Bel eens een eenzame oudere met kerst’

De vrouw van prins Charles begint haar verhaal met een brief die ze eerder dit jaar kreeg van ene Merlene, een vrouw die - net als Camilla naar eigen zeggen - „niet meer in haar jongere jaren verkeert.” De brief ontroerde de hertogin dusdanig dat ze haar terugschreef en in contact bracht met The Silver Line, een organisatie die 24 uur per dag paraat staat om eenzame ouderen telefonisch te ondersteunen.

Een paar weken nadat Camilla de vrouw in contact bracht met de hulplijn, kreeg ze opnieuw een brief. „Ze had hen gebeld en had een interessant en opbeurend gesprek met een charmante jongedame die vrijwillig voor de hulplijn werkt. Dat ene gesprek liet Marlene zich gelukkiger en positiever over de toekomst voelen”, schrijft de hertogin, die afsluit met een tip aan haar lezers. „Als je een ouder, geïsoleerd iemand kent die wel wat feestvreugde kan gebruiken, pak dan alsjeblieft de telefoon op en bel diegene. Je zal daarmee echt een verschil maken.”