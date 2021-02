’Vader Britney Spears bedreigde me met de dood’

„Hij heeft me honderd procent zeker met de dood bedreigd. Ik achtte hem tot veel in staat, dus ik heb haar telefoontjes nooit meer beantwoord”, vertelt Sims in gesprek met NBC News over de periode dat ze voor Britney werkte. Jamie Spears vroeg in diezelfde periode een rechter hem de wettelijke macht over zijn dochter te geven. Hij is sinds 2008 curator van Britney.

„De situatie werd me te veel toen haar vader en andere mensen erbij betrokken raakte. Ik geloof echt dat Jamie me iets had aangedaan als ik me niet had teruggetrokken”, blikt ze terug.

Jaren bleef Alli zwijgen, maar na het zien van de documentaire Framing Britney Spears, besloot ze haar verhaal te doen. „Hoe kun je een documentaire kijken waar je zelf in zit, over wat je zelf hebt meegemaakt, en niets zeggen over iets dat al zo lang speelt?”, aldus Alli, die in het programma een aantal keer met Britney te zien is terwijl de twee worden opgejaagd door paparazzi.

Britney Spears (r) en Alli Sims worden geblokkeerd door paparazzi. Ⓒ ANP/HH

Het veelbesproken portret, dat vorige week in première ging op de Amerikaanse streamingdienst Hulu, is gemaakt door de New York Times en belicht Britney’s leven in de spotlights, voorzien van archiefmateriaal waar met terugwerkende kracht vraagtekens bij worden gezet.

Verschillende mensen in haar omgeving doen een boekje open over de situatie van de zangeres, zoals een vriendin van de familie die jarenlang tijdens haar carrière met Britney heeft meegereisd, een advocaat die op dit moment werkt aan een zaak rondom het curatorschap en een marketingmanager van de platenmaatschappij die het oorspronkelijke imago van de artieste bedacht.

