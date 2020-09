Recensie - ’De Veleda-vloek’

Het tweede deel van Chris Houtmans trilogie over de lotgevallen van de Friese priesteres Elfleda heeft meteen vaart. Zij is na omzwervingen terug in Rome. Keizer Nero is er niet. De heerser (inmiddels veertien jaar aan de macht) trekt door Griekenland, waar hij ervoor heeft gezorgd dat alle spelen achter elkaar worden gehouden. Hij doet zelf mee, als wagenmenner en zanger. En wint uiteindelijk ’vanzelfsprekend’ 1808 zegekransen.