Disneyfans boos om donkere Ariel

Volgens de boze Disneyfans moet de onderwaterprinses rood haar, een blanke huid en blauwe ogen hebben, precies zoals in de originele tekenfilmversie uit 1989. Ze plaatsen op sociale media massaal plaatjes van de ’oude’ Ariel. „Dit is de echte. Niet dat ding dat jullie op jullie pagina hebben”, schrijft iemand. „Stop met het verpesten van Disneyklassiekers”, roept een ander. „Ik weet zeker dat je een goede actrice bent, maar de liveaction versie moet zo veel mogelijk op het origineel lijken.”

Een van de boze fans is zelfs een petitie gestart in de hoop dat er alsnog voor een andere actrice wordt gekozen. „Ik weet dat Halle Bailey lief en knap is, ik ben ook geen racist ofzo, maar we weten allemaal dat Ariel blank is en rood haar heeft!”, schrijft Zhyar andren. „Disney heeft onze jeugdherinneringen verpest door dit te doen. Het enige dat ik wil is dat deze fout weer hersteld wordt. Ik hou van je Halle, maar ik geef de voorkeur aan Madelaine Petsch of een ander met rood haar.”

Toch zijn er ook veel mensen blij met de keuze voor de 19-jarige Halle, vooral bekend van het r&b-duo Chloe x Halle. „Toen ik jonger was, hield ik van The Little Mermaid omdat Ariel net zulk haar als ik had. Dat was heel belangrijk voor me, de mensen waren gemeen”, schrijft iemand. „Nu krijgt een andere groep kinderen een kleine zeemeermin die op hen lijkt. Vertegenwoordiging is erg belangrijk voor kinderen.”

Ook wordt er gewezen op het feit dat de zeemeermin in de Caraïbische zee woont en daarom altijd al donker van huidskleur had moeten zijn.