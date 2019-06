Robbie Williams wil nog een kindje

„Ik hoop het”, reageert hij in een interview met Heart Breakfast op de vraag of hij nog een kindje wil. „Eerst wilde ik helemaal geen kinderen. Nu hebben we er drie en hopelijk krijgen we nog een vierde.”

Toch geeft Williams toe dat hij het ouderschap soms wat lastig vindt, waarna hij een herinnering ophaalt aan zijn oudste dochter Teddy. „Laatst stapte ze op het vliegtuig. Ayda nam alle kinderen mee naar San Francisco om haar neven en nichten te zien. En toen zei ze: ’Mammie krijgen we een privévliegtuig?’, waarop Ayda zei dat dat niet het geval was. Teddy keek haar niet begrijpend aan en zei: ’Maar ik ben mijn vaders dochter’.”

„We vroegen ons meteen af wat we gecreëerd hadden. Ze vindt dingen normaal die ze helemaal niet normaal zou moeten vinden. Ze zal op een bepaald punt in haar leven stevig wakker geschud worden.”