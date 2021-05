Kim Kardashian lyrisch over zoon Psalm: ’Liefste baby ooit’

Kim Kardashian deelde op Instagram een nieuwe foto van de jarige, en noemde haar jongste zoon daarbij „de liefste baby ooit.” Ook schreef ze dat Psalm, die overigens via een draagmoeder ter wereld kwam, haar kind was met de duidelijkste Armeense trekjes. „Net zoals mijn opa, en hij doet me zo denken aan mijn vader”, aldus Kim, die haar zoontje als kalm en zachtaardig beschrijft. „Al je neefjes, nichtjes, zussen en broer houden zoveel van je. Je bent het genot van onze crew!”

Ook oma Kris Jenner deelde lieve woorden over Psalm. Bij een serie foto’s van de kleine schreef ze op Instagram: „Dank je kleine Psalmy, voor de vreugde die je in ons leven brengt met je geweldige lach en lieve persoonlijkheid. Dat ik jullie oma mag zijn is het grootste cadeau dat ik ooit heb gekregen en ik hou meer van je dan je ooit zal weten.”

Kardashian heeft naast Psalm nog drie kinderen met Kanye West; dochters North (7) en Chicago (3) en zoon Saint (5). Het stel heeft eerder dit jaar een echtscheiding in gang gezet.