Dries Roelvink: ’Donny’s ongeluksvideo blijft in de kluis!’

Nu zegt zijn vader: „Hij herstelt wonderbaarlijk snel. Vijf gebroken ribben. Eén daarvan veroorzaakte een klaplong, terwijl een andere zijn lever raakte. Ja, het is echt allemaal goed afgelopen, de ellende had veel groter kunnen zijn. Don vertelt nu dat hij alweer voorzichtig aan het trainen is en dat hij daarbij wordt begeleid door Fysiomed. Zij adviseren veel topsporters. Dat is hij zelf ook, kan ik wel zeggen. Zijn weg naar herstel en zijn comeback is ingezet, maar er is nog wel even te gaan. Daar staat gewoon ontzettend veel tijd voor.”

Het leven van Dries Roelvink stond even stil toen hij hoorde wat er met zijn zoon was gebeurd. „Het is allemaal goed afgelopen, de ellende had veel groter kunnen zijn.” Ⓒ Instagram

De grote vraag blijft waar de video is gebleven waar het allemaal om te doen was – en die was bedoeld voor de bijna half miljoen volgers van Donny op sociale media.

Dries: „Dat filmpje krijgt nooit iemand onder ogen. Donny en ik hebben afgesproken dat wij het niet hoeven te zien. Ik heb ook geen idee wat er precies van het ongeluk op staat. Ook de man achter het stuur, een van Donny’s beste vrienden, heeft natuurlijk liever niet dat het naar buiten komt. Voor die jongen was het ook een trauma om Don onder die auto te zien verdwijnen. Daarom blijft het in de kluis. Ik hoef het echt niet te zien. Nooit!”